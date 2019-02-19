罹肝膿瘍卻堅持另類療法 醫師謝旺穎45歲英年早逝

2019-02-19 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕推廣「生酮飲食」、「咖啡灌腸」等觀念的醫師謝旺穎，因為在罹患肝膿瘍後只採用補充營養、不使用抗生素，2月13日因敗血性休克過世。他的妻子撰文呼籲，千萬別忽略了即時適當的治療。

謝旺穎的妻子廖書嫻日前在臉書發文，表示丈夫在執業的路上，對於醫療一直抱著開放的態度，並在遇到細胞分子矯正醫學、生酮飲食後，體驗到前所未有的健康，於是開始推廣，不過，謝旺穎去年10月發生肝膿瘍後，卻仰仗著充足營養素對身體的支持，忽略細菌感染的危險性。

謝旺穎在罹患肝膿瘍後，仍不斷在臉書分享療法、更新自己的身體狀態，像是施打白蛋白、進行高劑量維他命C複方點滴、每天進行咖啡灌腸2次、採用低碳飲食、持續低強度運動。1月底他更在發文中透露，他把咖啡灌腸從每天2次提高到3至4次。

不過謝旺穎的肝膿瘍狀況在2月9日急轉直下，因為嚴重的腹腔發炎導致敗血性休克，並在13日離世，享年45歲。

廖書嫻除了感謝一路陪伴、一路支持的朋友，也在文中呼籲大家，營養素與飲食方式可以讓人身體平衡、支持人對抗疾病，但也千萬別忽略了即時適當的治療。

精神科醫師沈政男最近也在臉書發文談起此事，他表示，有聽過罹癌不治療過世，也聽過一般人諱疾忌醫而受害，但從沒聽過醫生只是肝膿瘍，卻因延誤治療而送命。沈政男表示，若從心理學角度來看，過度養生、保健，尤其崇尚小眾準則、儘量不到診所醫院看病，都靠自己相信的方法來處理，這樣的生活型態，其實是一種自戀。

沈政男呼籲，相信別人也珍愛健康與生命，大家都在吃的東西、都在用的器具，以及都在看的醫生、接受的治療，就是可以使用。他也建議，假如有重病更應該好好聽醫生的話、好好接受診療。

萬方診所院長周詮量也表示，現代主流的西醫在百年來歷經無數次的實驗，包括動物、人類健康自願者與大規模的病人，有經過全世界專家的檢視。但小眾「另類療法」卻沒有大規模的試驗、也沒有國家級認可，其實充滿危險。他呼籲大家，「病人的命只有一條，請勿輕易肉身測試。」

謝旺穎醫師靈堂設於台北市民權東路二段143號的鼎峰會館2樓思源廳6號，告別式將於3月6日11點40舉行。

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