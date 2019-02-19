喀什米爾緊張情勢升高 外交部調升旅遊警示為「橙色」

2019-02-19 17:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕印度查謨暨喀什米爾省14日發生恐怖份子汽車炸彈攻擊事件，外交部今天調升該省旅遊警示燈號為「橙色」，建議國人近期避免前往當地旅遊。

印度西北查謨暨喀什米爾省（Jammu and Kashmir））首府斯里那加（Srinagar），14日下午在首府南方30公里公路處，發生恐怖份子汽車炸彈攻擊印度中央警察部隊（CRPF）運兵車事件，造成至少44人死亡，多人受傷。

喀什米爾武裝分離組織「默罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）宣稱犯案；印度政府則直指巴基斯坦是幕後主使，下令軍隊「採取一切必要手段」，甚至可以越境攻擊，兩國關係立刻陷入緊張，巴基斯坦昨天（18日）宣布召回駐印大使。

外交部今天發布領務訊息指出，上述恐怖攻擊事件雖以印度軍警為攻擊對象，發生地點遠離觀光景點，但該地區近數月內必定會加強警戒，打擊及鎮壓反動勢力。外交部因此調升該省旅遊警示燈號為「橙色」，建議國人避免前往該地區旅遊。

外交部也提醒，如果遇到急難情形需要協助，請撥打我駐印度代表處急難救助電話+91-9810-502-610，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095，以便即時提供協助。

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