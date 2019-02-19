《王與后的對話》 來高雄聽國樂界的國王與樂后較技

2019-02-19 13:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市國樂團將於3月23日舉辦《王與后的對話》音樂會，邀請來自新加坡的葉聰再度來台指揮，並與著名的二胡女神于紅梅及空靈系琵琶美女趙怡然同台獻演，樂迷們可同時見證國樂界的國王與樂后較技。

高市國表示，葉聰是第一位跨越東西方、同時擔任交響樂與國樂團音樂總監，也是現任新加坡華樂團音樂總監及美國印弟安那南灣交響樂團桂冠的指揮。葉聰雖然早已聲名遠播，但他始終保持著謙和儒雅，沒有絲毫的傲氣，但在指揮台上，有著王者般的氣度，他的果斷、剛性、熱情瞬間爆發，每個音節的處理非常細緻嚴謹。

「二胡女神」于紅梅更是以國樂登上卡內基舞台並奪下世界獨立音樂大獎第一人，其演奏風格真摯淳樸、細膩感人、充滿激情，向來有著「琴人合一」的稱號；趙怡然是高雄市國樂團高顏值的彈撥首席，外型仙氣逼人，她對琵琶之技巧與音色控制洗練純熟，廣受各方當代作曲家青睞，多次獲得邀請演出發表新作首演。

《王與后的對話》音樂會透過樂曲想像，表現出鄭和率領龐大的船隊，七下西洋的偉大壯舉，是一部以多元藝術形式結合的大型國樂交響史詩；葉聰這次也特別帶來二首台灣首演的精采曲目，包括選自大型民族管弦樂《高梁紅了》第三樂章：青紗帳，以及于紅梅親自譜寫的《墨梅》二胡協奏曲。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/