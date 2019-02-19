停車空間不足 竹市將再新增10座停車場

2019-02-19 08:53

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處表示，已向交通部爭取新建10座停車場，總經費超過22億元，包括文化局總圖書館原址重建的地下停車場、國際展演中心、棒球場等地下停車場，處長倪茂榮說，其中文化局、棒球場等停車場新建案已通過複審，預計向中央爭取超過10億元經費執行。

倪茂榮說，市府向交通部爭取的10座新建停車場有漁人碼頭新闢停車場、關埔國小地下停車場、棒球場地下停車場、文化局地下停車場、西大路停七立體停車場、國際展演中心地下停車場、生命紀念園區第二停車場、光復路園道五停車場、慈雲路停車場和北門市場停車場，其中漁人碼頭新闢停車場已完工啟用，關埔國小地下停車場施工中、棒球場地下停車場將與重建案進行統包工程，文化局地下停車場也會與總圖書館原址重建案統包施工。

倪茂榮說，這10座新建停車場總經費22.5億餘元，交通處除向中央爭取超過10.5億元補助，也會由地方停管基金自籌12億元支應。

倪茂榮說，這10座新建的停車場都有其必要性，也是呼應市民對停車場興建的需求，不過10座新建停車場，需由停管基金自籌12億元，確實會造成營運上的壓力，以現階段停管基金每年約1.7億元的停車費收入和1.6億元的人事成本、機電維護等支出，幾乎只是盈虧打平，交通處會審慎評估停管基金的財務營運損益狀況，兼顧建設與停車品質。

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