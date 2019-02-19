停車空間不足 竹市將再新增10座停車場

新竹市政府將再新增新建10座停車場，包括棒球場地下停車場和文化局地下停車場及國際展演中心地下停車場，增加停車空間與需求。（記者洪美秀攝）

新竹市政府將再新增新建10座停車場，包括棒球場地下停車場和文化局地下停車場及國際展演中心地下停車場，增加停車空間與需求。（記者洪美秀攝）

2019-02-19 08:53

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處表示，已向交通部爭取新建10座停車場，總經費超過22億元，包括文化局總圖書館原址重建的地下停車場、國際展演中心、棒球場等地下停車場，處長倪茂榮說，其中文化局、棒球場等停車場新建案已通過複審，預計向中央爭取超過10億元經費執行。

倪茂榮說，市府向交通部爭取的10座新建停車場有漁人碼頭新闢停車場、關埔國小地下停車場、棒球場地下停車場、文化局地下停車場、西大路停七立體停車場、國際展演中心地下停車場、生命紀念園區第二停車場、光復路園道五停車場、慈雲路停車場和北門市場停車場，其中漁人碼頭新闢停車場已完工啟用，關埔國小地下停車場施工中、棒球場地下停車場將與重建案進行統包工程，文化局地下停車場也會與總圖書館原址重建案統包施工。

倪茂榮說，這10座新建停車場總經費22.5億餘元，交通處除向中央爭取超過10.5億元補助，也會由地方停管基金自籌12億元支應。

倪茂榮說，這10座新建的停車場都有其必要性，也是呼應市民對停車場興建的需求，不過10座新建停車場，需由停管基金自籌12億元，確實會造成營運上的壓力，以現階段停管基金每年約1.7億元的停車費收入和1.6億元的人事成本、機電維護等支出，幾乎只是盈虧打平，交通處會審慎評估停管基金的財務營運損益狀況，兼顧建設與停車品質。

  • 新竹市政府將再新增新建10座停車場，包括棒球場地下停車場和文化局地下停車場及國際展演中心地下停車場，增加停車空間與需求。（記者洪美秀攝）

    新竹市政府將再新增新建10座停車場，包括棒球場地下停車場和文化局地下停車場及國際展演中心地下停車場，增加停車空間與需求。（記者洪美秀攝）

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