原民嬤獨自養2孫 自製點心助家扶義賣

2019-02-18 23:20

〔記者萬于甄／台南報導〕今年60歲的林姓阿嬤為排灣族原住民，為照顧罹病的孫子，遠從台東搬到台南仁德定居，找了一份早餐店工作，更受到台南家扶中心的扶助，北家扶今發起「點亮孩子星光」義賣，林姓阿嬤帶著自製甜酥餅及紅豆酥餅響應，受到許多民眾好評。

北台南家扶中心今在永康中山路郵局舉辦義賣活動，邀請扶助戶林姓阿嬤現場分享生命故事，林姓阿嬤為台東排灣族原住民，多年前因兒子離家，只好獨自扶養兩名金孫，生活經濟本就不易，孰料，長孫又罹患腎臟疾病，需時常台東台南兩地跑救醫。

林姓阿嬤說，為讓孫子獲得妥善醫療，從台東搬到台南仁德定居，自己除找了一份早餐店的工作外，為鼓勵兩名孫子努力向學，四年前利用假日開始就讀科大餐飲系，希望讓他們了解「阿嬤可以，你們也做得到」，幾年來祖孫三人也互相激勵朝目標努力，今年總算可以順利畢業。

北台南家扶主任莊淑惠表示，為使弱勢孩子能擁有教育機會，北台南家扶響應家扶基金會全台串聯的「點亮孩子星光」義賣活動，林姓阿嬤特地製作甜酥餅及紅豆酥餅響應，人氣相當不錯，希望藉此拋磚引玉，透過零錢傳愛的教育翻轉生命。

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