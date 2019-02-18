屏縣旅宿業內戰！屏市嗆墾丁：燈會還沒開始就急著酸？

2019-02-18 22:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在屏東縣大鵬灣舉辦的台灣燈會19日將開幕，有墾丁旅宿業者代表批評「沒將活動展區拉到墾丁，墾丁恆春的旅宿業者一樣慘兮兮，大家看完燈會，住宿就往高雄跑」，對這番言論，有業者痛批「燈會還沒開始就急著當酸民」？屏東旅宿業代表也聯合發表聲明，強調連續假期及燈會期間的人潮，必能同步提升恆春半島的遊客量。

包括屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟及屏東縣旅行商業同業公會，今天發表聯合聲明，雖未指名針對這名「酸民」業者，但內容明顯針對這個唱衰言論，不希望業者刻意發言中傷燈會。

聯合聲明中提到，目前墾丁蛋黃區指標性飯店於228連假期間，已經有數日滿房，大多配合台灣燈會推出優質遊程與體驗，吸引旅客到屏東旅遊與住宿；墾丁地區飯店、民宿目前雖尚有空房，但網路上不少觀賞過台灣燈會的鄉民，紛紛奔相走告「屏東看燈會，一天太匆忙、兩天玩不夠，三天剛剛好」或「我在墾丁天氣晴，屏東燈會好療癒」等早安圖，相信在連續假期及燈會期間的人潮，必能提升恆春半島的遊客量。

屏縣府交通旅遊處長黃國維也提到，目前春節9天連假剛結束，本屬於旅遊相對疲軟時刻，出遊大多臨時起意不需提早訂房，加上燈會神祕面紗今晚起才會完整揭露，透過到訪民眾、自媒體、拍照打卡效應，整個屏南及恆春半島旅遊便會逐漸加溫。

黃國維表示，恆春半島目前的四重溪燈海每晚人潮滿滿，加上天然無可取代的美景，民眾到訪台灣燈會搭配墾丁兩天一夜或三天兩夜行程剛好，預估二二八連假前會達到高峰，整個燈會預估能為屏東帶進800萬觀光人次的商機。

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