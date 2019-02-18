正妹復健科醫生「三要素」完全命中 網友想打斷雙腳看診

2019-02-18 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前有鄉民在PTT表特版分享正妹復健科醫生，稱她短髮、皮膚白、身材纖細有料，完全命中自己的「三要素」，立刻引發許多網友討論，其身分也曝光，是本身也有在經營粉絲團的屏東醫院復健科醫師劉必涵。

劉必涵在自己的臉書粉絲團「美力牛醫師 劉必涵醫師」中，經常分享日常生活及復健、營養等秘訣，在臉書上自稱「牛醫師」的她，時常回應留言粉絲，關於復健、運動、營養等問題，病患都讚她看診仔細，非常親切，許多網友看到其分享的照片，也紛紛表示：「復健順便療癒心靈」、「意圖使人去復建」、「樓下開放打斷自己雙腳」。

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