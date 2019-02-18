以「松」為校樹 中大1500棵松樹「吊點滴」防治松材線蟲

2019-02-18 00:30

〔記者李容萍／桃園報導〕另類校園奇觀！國立中央大學以「松」立校，校內約有1500棵松樹，是校園珍貴的資產，由於15年前曾遭到松樹的天敵「松材線蟲」入侵危害，校方展開搶救松樹大作戰，每年編列近百萬元的預算定期幫松樹「打點滴」防治，蔚為另類奇觀，以防止松材線蟲的侵入及殺死入侵的松材線蟲，以降低感染的死亡率；今年的防治作業預計3月初完成，校方提醒入校民眾在防治工作進行當中，配合學校不要任意觸摸點滴瓶，以免影響防治效果。

中央大學總務處技正吳雅婷表示，由於萎淍病主要的媒介昆蟲為松斑天牛，通常在5月下旬至7月下旬出現，會攜帶大量的線蟲，羽化飛到健康的松樹，取食幼嫩枝條傷口進而造成松樹葉片萎淍枯死，點滴防治是使用樹幹注射法，將藥劑加壓灌注入樹幹，讓藥劑在全株運行，由於藥劑須要3至4個月的時間才可佈滿全株，因此灌注的時機要選在松斑天牛羽化前的三至四個月實施。

吳雅婷說，中大松樹從在中壢復校種植迄今逾半世紀，校方相當重視松樹的保護及維護管理，隨時巡檢其生長狀況，除線蟲防治，每年進行施肥以增加樹體的抵抗力，同時將松樹常發生的病蟲害（松毛蟲、葉震病、天牛、白蟻等）防治，評估遭人為或機械破壞的樹幹傷口做外科手術處理並定期追蹤調查，以延緩傷口持續腐蝕，以維校園安全及延續松樹的生長。

校長周景揚也說，松樹對於中央大學，可說是「堅毅」的精神象徵，學校網頁上還有「松的精神」，更與交通大學、清華大學並稱「松、竹、梅歲寒三友」，「保存松樹，就是保存中大精神」。

因此，對於曾遭松材線蟲入侵危害的松樹，曾部分進行移植外，中大的松樹種植密度相當高，因生長空間需要，有些小棵松樹照不到陽光而自然淘汰，或因樹幹老化遭白蟻危害枯死，學校為了校園安全和永續發展均會做妥善管理。

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