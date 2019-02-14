賞櫻不必遠赴日本！中大湖畔「河津櫻」大展櫻姿

2019-02-14 23:04

〔記者李容萍／桃園報導〕這裡好美！賞櫻不必遠赴日本！來自日本的嬌客─「河津櫻」，農曆春節過後在中央大學的中大湖畔大展櫻姿，揭開了早春序曲。這一批粉紅色的河津櫻約30株，是日本中央大學與台灣中央大學2010年締結「姐妹校」所致贈，預計3月還有大漁櫻、大寒櫻等櫻花來報到，更增添中大多元賞櫻風貌。

中大國際事務處表示，中央大學與日本中央大學於2010年2月締結「姐妹校」，兩校因「同名」格外親切，日本中央大學位於東京郊區，締約以來，兩校交流熱絡，已有交換學生、學術互訪行程；這批河津櫻是10年前從日本第一批移植至中大湖畔，在櫻花樹前的人行道旁還留下兩校締結友誼的紀念碑。

從日本中央大學第二批送到中大的櫻花，還有20株大漁櫻、大寒櫻，均在中大事務組的悉心照料下，小樹苗生長良好，每年在農曆年後陸續綻放，中大總務處事務組表示，河津櫻為日本伊豆半島河津町早開的櫻花，花姿高雅、脫俗。

中大校園共種植100多株的櫻花，包括男三舍前、男九舍前、研究生宿舍、荷花池、中大新村、土木系左側多處都有山櫻綻放，將校園點綴頗具詩意；鴻經館前八重櫻盛開，屬重瓣花，每朵約35至40瓣，而眾所期待的吉野櫻，花期預計在2月下旬至3月初。

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