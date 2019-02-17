中國豬肉製品又3例驗出非洲豬瘟 檢出率上升至近1成

2019-02-17 18:32

〔記者林惠琴／台北報導〕農委會防檢局今日表示，中國豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒基因再增3例，總計已達25例，檢出率呈現上升趨勢、已近1成。

防檢局表示，此3例分別是1月25日由港龍航空在香港飛抵高雄班機上拾獲旅客棄置的豬肉乾、來自江蘇省三只松鼠，再交給防檢局高雄分局高雄機場檢疫站；其餘2例則是防檢局高雄分局金門檢疫站於2月5日從水頭碼頭棄置箱收集到廣東省汕頭市生產的豬頭粽，以及基隆分局台北港檢疫站於2月6日從棄置箱收集到福建平潭來台麗娜輪旅客棄置未標示生產地的豬肉乾。

防檢局指出，該3件樣本經畜衛所檢測確認，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

防檢局強調，中國豬肉製品每月檢出非洲豬瘟的比例持續上升，從去年10月0.6%、11月1.1%、12月2.2%，到今年1月的6.2%、2月的9.3%。

防檢局再次呼籲，出國旅遊不要攜帶動植物產品入境，尤其是肉品，也不要網購國外肉品寄送台灣，千萬不要以身試法。

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