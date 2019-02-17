這廟辦兒童博杯賜平安金大賽 幼兒組最高博6聖杯

2019-02-17 20:08

〔記者王俊忠／台南報導〕主祀南天文衡聖帝的台南市東區南天府，37年前開始辦元宵節祈福慶典活動，兩年前的農曆年節增加舉行「薪火相傳天官賜福平安金」博杯比賽，活動愈辦愈熱鬧，今年兒童博杯比賽有國小組及幼兒組近兩百人在今天下午比賽，兩組前6名兒童各可獲得880元與660元的平安金。

協辦活動的裕農里長陳良濱表示，南天府幼兒博杯比賽經過前兩年舉行，廟方累積辦理經驗、調整比賽方法，有效縮短活動時間，今下午雖有近兩百名兒童參賽，但比賽時間控制的比往年好，沒有冗長問題。有1百餘位選手的國小組擲出最多的5杯聖杯；90名選手的幼兒組擲出最多的6杯聖杯。

陳良濱表示，南天府元宵點燈祈福活動雖然沒有超瘋狂、熱鬧喧囂的蜂炮、煙火大秀，但一連舉行多年的點燈祈福已成為台南元宵特有的宗教文化活動。

南天府主委王健源說，前年農曆年節首辦幼兒博杯比賽，獲得許多好評，後來廟方討論決定擴大參與面，希望下一代主人翁能多參與、了解南天府的宗教信仰文化，為此區分成小學學齡組與幼兒學齡前組，今天下午在南天府進行平安金博杯比賽。兩組前6名有大獎外，搏得聖杯未進前6名者有百元平安金、未搏得聖杯者也有文昌筆紀念品。

此外，南天府元宵晚會將於2月19日晚上6點30分到10點，在廟前廣場有精彩舞蹈、音樂、歌唱表演、摸彩、猜燈謎、點燈祈福大典及吃平安圓、喜從天降，獎品豐富，歡迎民眾到場同樂。

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