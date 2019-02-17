來北港看花燈囉！北港燈會未點燈先轟動

2019-02-17 15:04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕北港燈會將在明天晚間點燈，3大燈區試點燈已先轟動，吸引民眾大老攜幼一睹為快，加上今天是元宵節前夕，北港朝天宮擠滿上香祈福的人潮，民眾恭賀新春的祝福聲不斷，整個小鎮熱鬧滾滾。

雲林燈會明天起至3月3日在北港盛大登場，分成觀光大橋燈區、水道頭燈區及巷弄燈區等3大燈區，結合傳統文化、產業、特色小吃、生態主題元素，以「豬事幸福」為主燈，陪伴民眾歡度元宵佳節，昨晚起各燈區試點燈，吸引大家前往觀賞。

雲林縣長張麗善指出，北港是台灣燈會的原鄉，雲林縣府以辦喜事的心情歡迎全國遊客到北港賞燈、旅遊、拜媽祖、品美食，響應豬年到來，今年雲林燈會以「豬事幸福」為主題，主燈以豬撲滿造型與水林黃金蝙蝠，祈願為雲林帶來平安幸福。

另在巷弄燈區，主辦單位以「童年往事」為主題，邀請北港在地藝師運用不同工藝媒材創作，住家門口就是燈區，讓遊客以尋寶方式穿梭在街區巷弄，享受元宵佳節提燈籠的樂趣。

明晚7點北港朝天宮廟口舉辦元宵晚會，由藝人小嫻、小蝦主持，邀請愷樂、田亞霍、向蕙玲、許富凱、草屯囝仔、鐵四帝等歌手演出，歡迎大家前來體驗雲林北港元宵熱鬧氛圍。

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