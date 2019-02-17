新丁粄節開幕 東勢踩街好熱鬧

2019-02-17 14:18

〔記者張軒哲／台中報導〕19日元宵節，「東勢新丁粄節」今日熱鬧踩街登場，展示120斤傳統新丁粄，舉行鬪粄比賽、丟炮城、客家團體表演等；台中市長盧秀燕主持開幕活動，立委江啟臣參加踩街活動與民同樂，盼新丁粄節持續帶動客家文化發揚光大，並促進在地經濟觀光發展。

新丁粄節是東勢每年重要節慶，客家文化園區及文化街結合藝術以大紅喜慶燈籠襯托節慶熱鬧主題，今日開幕式由東勢幼兒園舞蹈表演揭開序幕，盧秀燕、行政院客委會副主委楊長鎮等人共同為大型傳統新丁粄進行揭粄、切粄，市議員冉齡軒、蔡成圭等人也共襄盛舉。

盧秀燕表示，新丁粄節在客家庄已經流傳百年以上，代表客家人知恩惜福，製作「新米粄」答謝土地公土地婆庇佑家中人丁興旺、多子多孫多福氣，是一個非常有意義的節慶。東勢新丁粄節在全國已經建立口碑，期盼大家持續努力推動，發揚優良客家傳統文化，促進東勢經濟觀光產業發展。

楊長鎮指出，客委會也非常看重新丁粄節活動，而台中東勢新丁粄的文化在現在客家庄中，不僅可展現地方特色，也是重要的文化節慶。

現場有許多銀髮族參加活動，盧秀燕強調，市府今年一定會編列預算恢復老人健保補助，減輕家庭經濟負擔；另外，敬老愛心卡1個月1千元雖然不是她的政見，但她一樣買單，且1毛都不減少，相關預算市府都在編列中，並持續溝通爭取議會同意。

上午東勢各團體粉墨登場，大人小孩精心裝扮，開心踩街，民眾夾道圍觀拍照，熱鬧滾滾。活動今日起至19日連續3天，在東勢客家園區有120斤傳統新丁粄展示、團體組的拼大粄比賽及客家特色產業展售。在文化街附近的廟宇則有求子及還願儀式、求文昌儀式、擲筊祈福活動、丟炮城等，讓大家體驗東勢好客的熱情。

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東勢新丁粄節開幕 ，女童開心踩街。（記者張軒哲攝）

東勢新丁粄節開幕 ，民眾圍觀踩街活動。（記者張軒哲攝）

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