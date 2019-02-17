避開空污、高溫干擾 高雄國際馬拉松提前30分開跑

2019-02-17 12:14

［記者方志賢／高雄報導］「2019高雄Mizuno國際馬拉松」今晨在世運會主場館登場，為讓選手有更好空氣品質及路跑溫度，今年首度將賽事提前30分開跑，市府在比賽前也清掃街道、工廠降載減排，今晨高雄空氣品質呈橘色，減少對跑者空汙干擾。

對於部分汽機車用路人抱怨路跑交管時間太長，影響交通，對此高市府運動發展局表示，兼顧賽事品質、跑者安全及道路使用人權益，除把賽會提前30分，賽前2週也在各競賽路段路口懸掛告示牌，公告路段管制時間。

運動發展局表示，未來會更提早且更多元管道來宣傳賽道管制及改道資訊，以維護用路人權益及跑者安全與賽事完整性。

高雄國際馬拉松今年有近2萬人參與，全馬及超半馬組提前到上午5點50分就鳴槍起跑，休閒組6點30分出發，國內菁英蘇志濱、年輕好手詹世顥參賽爭取前10名；國內女子半馬紀錄保持人謝千鶴、全馬紀錄保持人許玉芳、新生代好手蔡雅安、朱盈穎及多位國際好手也都來挑戰。

高市運發局代理局長周明鎮表示，提前開跑因路上車輛少、揚塵少，能減少空氣汙染對跑者干擾，也降低對市民交通的干擾，往年馬拉松結束已接近中午1點，氣溫往往高達29、30度，賽事若能提早結束，跑者在烈日下時間縮短，對身體傷害相對較少。

周明鎮說，這幾天空氣品質，多在黃色與橘色之間，比較少是紅色，今早是橘色，但AQI在100出頭，對跑者是很有利的。

高市副市長洪東瑋表示，今年高雄馬拉松正式邁入第10年，有33個國家地區、近2萬人來參與賽事，這項比賽能行銷城市，讓全世界看到高雄亮點，提振城市運動經濟發展，促進城市運動外交，且讓全體市民重視健康和運動。

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