林鐵國寶拚復駛！2輛蒸氣火車頭 7、8月回娘家

2019-02-16 23:04

〔記者曾迺強／嘉義報導〕兩輛在外展示的國寶級蒸汽機關車頭，今年將回娘家，拚復駛！

嘉義市嘉義公園、嘉義縣竹崎親水公園內目前展示編號SL-21、SL-32的阿里山林業鐵路蒸汽機關車頭，在林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處努力下，已與嘉義市政府、竹崎鄉公所取得共識，7、8月將分別運回嘉義車庫、林鐵竹崎車站，整修外觀後，再拚動態復駛。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，SL-21外觀部分鏽蝕、煙囪破裂，移至嘉義車庫養護後，將與其他各市機關車展示；SL-32車身也有鏽蝕、毀損情況，將移回竹崎車站修復。

周恆凱說，這兩輛蒸汽機關車修復外觀後，再評估修復動態保存時程；每輛蒸氣機關車頭修復費用約1500萬，期程約1年半，爭取到經費後，將發包由廠商修復。

嘉義市建設處長陳光興說，3月將與林鐵及文資處研議吊掛、拖運等細節，預計7月移置，屆時會舉辦歡送SL-21回娘家活動；嘉義縣政府水利處水利工程科長施詠陽也說，縣府在竹崎親水公園施作前瞻基礎建設「水環境計畫」工程，重新打造公園入口意象，配合工期，預計8月協助移置SL-32。

SL-21、SL-32蒸汽機關車頭是美國LIMA公司分別在1914、1916年製造，SL-21在1973年退役，1976年由林務局嘉義林管處贈送市府保存，換算「年紀」105歲，但因展示處被鐵柵欄阻絕，多年被批評像「坐牢」，地方對它即將「出獄」多表樂觀其成，盼望它能再現昔日風華；SL-32則在1998年移撥給竹崎鄉公所，供地方做為觀光亮點。

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