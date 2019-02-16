花蓮土壤液化調查 米崙斷層附近明顯地層下陷

2019-02-16 13:26

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮206地震屆滿週年，米崙斷層附近土壤液化調查深獲地質學者重視，花蓮縣政府建設處根據淡江大學調查報告，發現斷層附近有少部分屬於高潛勢土壤液化區，目前將向中央爭取3億元經費，精確調查全縣土壤液化情形。

縣府建設處長鄧子榆說，根據淡江大學等調查報告，在花蓮火車站前站，西起國聯五路，東至國盛七街美崙溪畔，南起商校街，北至國盛八街，面積約0.2平方公里的範圍內，有較明顯地盤下陷及建物震損情況。

據淡江大學水資源及環境工程學系副教授黃富國等人的研究指出，以位於國盛五街的富臨門大樓及佳美華廈為例，7樓高的富臨門大樓，在地震時大樓有土壤液化跡象，左右圍牆旁地坪，分別下陷10公分及6公分，停車場地坪也有拱升抬起、滲砂情形；佳美華廈同樣遭致液化震害，地盤下陷約13公分、傾斜約1度，但各大樓梁柱並無明顯損害情形。

花蓮縣政府根據報告內容並配合中央推動土壤液化潛勢調查，將提出計畫向爭取調查經費，計畫共分兩階段實施，第一階段預計於109年起至112年間分四大區域展開境內平（原）地區土壤液化潛勢調查，彙整資料與圖資後，建置於花蓮地理資訊整合應用平台系統（GIS系統），同時提供建築物基地土壤液化改善措施、建議建築物補強、防範措施及自主檢查等相關資訊。

第二階段則預計於113年度起，篩選位於中、高度土壤液化潛勢區的公有建築物進行包括設計、施工的地質改善工程示範案例；其中調查建置較為精細的第二級土壤液化潛勢圖資，未來可作為都市防災、都市更新規畫等應用，完整圖資系統也會供民眾查閱檢。

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