全國唯一「花帔豬」手提燈 金門元宵燈會19日開幕發送

2019-02-15 23:10

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天（15日）說，「金豬報喜鬧元宵」金門元宵燈會19日晚間在「清金門鎮總兵署」開幕，展到25日，文化局長許正芳宣布，今年的主燈是「富足天燈」，開幕當晚現場發送「花帔豬」等造型豬年手提燈。

「花帔」是金門承襲閩南地區對襁褓中孩童使用的育嬰包巾，許正芳說明燈會內容，脖子特別圍上花帔，與手提燈之一的花帔豬造型互相輝映，也藉此突顯金門傳統特色，他表示，花帔豬的造型應該是全國唯一。

金門燈會主展場在古蹟「總兵署」，設有主燈及機關團體競賽燈組，其他有9座副燈及陳展場域，另設置附屬特色燈組及學生競賽燈組。主燈「富足天豬」以飛天萌豬為概念發想，設計「喜迎金豬、乘夢飛翔」的創意動態花燈，藉著舞動的翅膀與頭部動作，結合光雕與煙霧呈現歡樂氣氛。

開幕晚會將發送限量花帔豬、風獅爺、圓夢豬、如意豬等豬年手提燈，還有果凍姐姐帶動唱，藝人高宇蓁及謝金晶等人獻唱，以及有奬徵答送福袋；20日登場的猜燈謎大FUN送，提供iPad等大獎，獎品豐富。

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