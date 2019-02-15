又爆芬普尼毒雞蛋 7480台斤銷往雙北市、早餐店

2019-02-15 21:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天晚金緊急發布，彰化縣順弘牧場的雞蛋被驗出農藥芬普尼殘留量超標，全數銷往北市貿信輝蛋行共7480台斤，貿信輝還出貨給新北市上千商行、俊翎農產公司。

食藥署在本月13日接獲農委會通知，農政單位在上月25日在彰化縣順弘牧場抽樣的3件雞蛋檢體檢出芬普尼殘留超標，檢出量分別為0.03、0.04及0.06ppm，殘留標準為0.01 ppm。

衛生單位追查「順弘牧場」的違規蛋品全數銷售到台北市貿信輝蛋行，經查業者共計進貨該批蛋品374箱，合計7480台斤，除自行販售外，另出貨新北市上千商行（新北市土城區慶利街9號），以及俊翎農產公司（新北市板橋區金門街121巷68號）。

經新北市政府衛生局查核兩個業者，該批蛋品都販售給散戶、早餐業者，且已全數賣光。

依據食品安全衛生管理法相關規定，雞蛋檢出不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」，違規產品要沒收銷毀。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智說，貿信輝蛋行從上月底到本月13日一共向順弘牧場進貨2369箱雞蛋，約同4萬7000多台斤，不過目前僅第一批7480台斤有做檢驗並被驗出芬普尼超標，其餘並未檢驗、不能同樣歸類為有芬普尼殘留的雞蛋。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，芬普尼是殺蟲劑，以急毒性來說屬於中等，但致癌性來看，部分動物試驗會增加甲狀腺腫瘤風險，但在人體上沒有致癌證據，因此美國列為C級致癌物。

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