錢歹賺！裝冷氣遇到囤物癖屋主 師傅驚見鼠屍超崩潰

2019-02-15 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕錢歹賺！一名裝修冷氣的師傅今在臉書上抱怨，有一戶人家欲請他去裝冷氣，但沒想到屋主家不僅堆滿許多雜物，讓他連路都難走，甚至還有老鼠屍體沒被清掉，讓他大嘆這絕對是「今日最難賺」，照片一曝光後也引來網友熱議。

該冷氣師傅今在臉書社團「爆怨公社」PO出影片，無奈的說「這到底要怎麼裝冷氣？」從畫面可見，該屋主的家到處都堆滿了雜物和衣服，讓師傅根本寸步難行，得一路彎腰、低頭，才能在走到最裡面的房間裝冷氣。更誇張的是，該屋主連垃圾都不清，好幾個飲料罐就直接疊在客廳神桌上，讓冷氣師傅在裝修的過程中，除了看到許多蟑螂亂竄，更驚見一隻「老鼠屍體」，嚇得讓他直言這絕對是「今日最難賺」。

許多網友看了都認為太誇張，紛紛留言「囤積症」、「真想知道是男的還是女的住的」、「還以為看到是資源回收廠了」、「這哪能住人啊」、「裝冷氣給蟑螂吹...」、「我不敢相信」、「不幸失火整間都燒了」、「唯一的家具只看到神桌」、「錢歹賺」。

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