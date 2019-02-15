力挺屏東家鄉辦台灣燈會 蘇貞昌小女兒創作藝術燈區

2019-02-15 21:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕力挺台灣燈會在家鄉屏東舉行，專長多媒體設計的行政院長蘇貞昌的小女兒蘇巧純，以在地藝術家身分，應邀為藝術燈區創作，她今天（15日）現身燈區啟動儀式，暢談創作理念，她還說「能為家鄉做一點事，真的好開心」。

台灣燈會大鵬灣主燈區今天起試營運，其中的藝術燈區同步啟動，21組由國內外知名藝術家、文學作家、工藝師參與的作品，就包含了蘇巧純和其團隊的巧思創意，融合聲光科技、多媒材運用、文字視覺等，讓觀者可與作品盡情互動。

專長多媒體設計的蘇巧純，帶領國際知名的設計團隊為家鄉的燈會創作出「思想風起」、「百步風鈴」、「泰武吧!音樂」、「年年有餘」等4組與民眾同樂的互動燈組，將人們記憶中的藍皮火車元素轉化為具有聲光效果的燈座，還有小琉球的飛魚化作互動藝術從水中躍出，也有來自落山風與百步蛇的風鈴等，讓科技互動充滿溫度；同時也協助參與的作家將文字以光呈現出來。

蘇巧純說，雖然她在台北出生，但每年一定會和父親回屏東，藍皮火車就是她小時候在屏東搭過的，今年台灣燈會在家鄉舉行，能被以「在地藝術家」的身分邀請創作，她感到相當開心與榮幸，父親對她的工作完全尊重，平日也不會給什麼意見，不過他日前已經到燈區看過作品，有說「很有趣」！

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