華航機師罷工落幕 李信燕：剩150張檢定證今晚12點前還完

2019-02-15 16:41

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕經歷7天、164個小時，華航機師罷工經勞資協商後昨天落幕，桃園市機師職業工會理事長李信燕今天下午首度出面受訪指出，剩下150張的檢定證，預計到今晚12點前可以歸還完畢，談到帶領華航機師罷工的心路歷程，她直言，直播（協商）是件非常危險的事情，「工會很吃虧」，但也感謝華航釋出很大善意，讓罷工事件順利落幕。

「可以感受到華航釋出很大善意！」李信燕表示，在4次協商過程中，工會與華航總經理謝世謙有獨自會談的機會，讓華航充分瞭解到勞工的心聲，還有在勞資協商過程中所碰到的問題跟困難，謝世謙了解也希望工會給華航時間改善，並告訴工會華航的想法跟規劃，工會也很有誠意可以跟華航探討跟改正，工會也建立妥善橋樑，預期在此前提下勞資關係會越來越好。

對於媒體問及，在停止罷工的3年期間對於勞資調解有變化，工會有什麼配套作法？李信燕表示，一開始還是會經過勞資會議反映，反映過如果還是沒辦法達成共識，會再向桃園市勞動局提出調解，由第三方向勞資雙方確認是否能達成共識，如果還是不行，調解失敗了再進行後續仲裁，「但目前華航是沒有這樣的狀態」。

針對是否擔心華航承諾跳票的前例，甚至有人被記過，機師工會是否有此擔憂？李信燕回應，訴求第3條明確表示不能「秋後算帳」，對於工會相關幹部、會員，華航不得進行刑事或民事訴訟，感謝華航釋出善意，願意在媒體大眾面前說這次罷工是合法的行動，是受工會法、勞資爭議法保護，這也是勞工團體邁出很大一步，希望勞工團體應該持續朝這方向努力，也希望更多公司行號跟團體，能夠這樣對待員工。

對於華航先前對於空服員職業工會罷工在第一次談判就答應所有訴求，是不是覺得機師工會提出的訴求，經過四度協商才換來有落差感？李信燕認為，兩者不能混為一談，她表示當時她沒有在協商的環境當中，並不清楚當時的時空背景，但她認為華航會這麼做一定有原因，但也是之前的事情了，相信現在的華航跟以前不一樣了。

至於這次罷工行動中會不會因為自己是女性的身份備感壓力？李信燕則說，比起自己是男性或女性，讓她有壓力的是，「把會員帶出來打仗，就要想辦法把會員安全帶回去」，提到有些人會質疑，是不是因為她是在長榮航空不會受到不利的待遇跟懲處，才敢帶領罷工，但她澄清這是錯誤的，並表示因為她是理事長責任在她身上，「怎麼可以背離大家，怎麼可以背離會員」。

李信燕說，她想辦法盡最大能力保護會員，這是她的責任，所以她自己要承擔這樣的壓力，也感謝會員這段期間對她的鼓勵、對幹部的支持，再度表達感謝。

媒體好奇，三度協商時，幾乎都是工會常務理事、華航機師陳蓓蓓在發言，是不是有討論過發言比例？李信燕坦言，有做過適當討論，在不同的協商上，有做一些調整；至於禁搭便車條款工會有讓步，談判過程中是怎麼考量？李信燕回應，華航蠻堅持，有公司的考量跟角度，這次機師罷工是近年來第一個簽下團體協約的單位，相信接下來我們的勞工改善會開始進步，預計幾年大家的觀念時空的轉變，會朝此方向邁進；對於母親一開始反對她帶人罷工，對於罷工事件落幕，李信燕透露，母親在第一時間就傳訊息告訴她「很開心、很驕傲」。

另一方面，關於昨天不公開的交手過程，李信燕說，當中有休息時間、各自協商代表討論時間，也有重要協商代表和資方、部會主管討論，她提到，比起公開場合的討論，不公開的討論是更有效率的溝通方式，並再度重申，機師工會一直以來都沒有說要直播，不曉得華航是透過什麼媒體管道說工會要直播，她也向未來有機會要做勞資協商的團體喊話，「直播是件非常危險的事情」，因為資源上雙方不對等，勞方在資訊接受比較貧乏，而且幹部平常都是飛行員，沒有習慣做言論陳述表達，大家會覺得工會方比較弱勢。

關於交通部政次王國材在此次罷工扮演重要角色，對他個人看法？李信燕說，這陣子很常跟他溝通聯繫，王國材也希望帶給工會知道華航的想法跟回應，工會也透過王次長傳達訊息，身為交通部官員對於勞資議題比較不懂，他也是試著暸解跟突破，謝謝他願意花心思傾聽勞方的聲音跟資方問題所在，謝謝他的努力。

針對交通部長林佳龍被質疑都是待在辦公室跟小房間，沒有親自接觸協商過程，李信燕也替他緩頰，林佳龍有透過一些管道表達關心，也有跟其他交通部官員密切討論跟合作，勞動部、交通部都有在處理。

針對停止召聘外籍正機師、撤換高階主管，此部分未達成，李信燕則認為，不能說沒有達成，至少想法已經充分表達，畢竟華航在人力規劃方面，不能承諾立即停止招募外籍機師，可以理解公司角色，大家互相體諒，後續協商過程，會持續觀察。

媒體好奇，罷工行動結束工會會員有無增加或是年齡層下降？李信燕透露，罷工昨天才結束，還不清楚是否有機師因為罷工行動加入，但直到昨天都還有機師持續繳交檢定證交到工會，她預期之後不管是華航還是長榮的機師都可以加入機師工會。

李信燕也提到，檢定證還發速度很快，因為大家都在台灣，之前繳交的時候，大家都在世界各地慢慢繳回來，但昨天晚上開始發放到現在，剩下150張的檢定證，預計到今晚12點前可以還完，現在後續的班表已經正常運作，大概一兩天很快的航班運作就可以恢復正常，請大家放心。

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