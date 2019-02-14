台中臨時廠登數全國最高！洪慈庸辦座談協助解決在地業者問題

2019-02-14 21:26

〔記者歐素美／台中報導〕台中市列管未登記工廠家數為全國第二高，所占面積為全國第一高，且現有1845家臨時廠登業者，是全國臨時工廠數量最高的縣市，依法輔導期限就在明年。立委洪慈庸上任後持續協調相關單位，要求政府積極輔導工廠合法化，今天並召開「工廠管理輔導座談會」，邀集經濟部、農委會、內政部、市府及業者、環團等共同討論，要求政府積極正視，全力解決在地業者問題。

工廠管理輔導座談會由立委洪慈庸召集，包括經濟部工業局副局長游振偉、行政院農委會企劃處副處長周妙芳、內政部地政司中部辦公室副主任許瑞明、市議員周永鴻、台中市經發局、台中市臨時工廠登記暨未登記工廠促進會理事長葉振福、全國臨登工廠聯盟總幹事游美利、彰化田園工廠創新協會、新北市田園工廠創新協會、地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會、彰化縣環境保護聯盟、台灣農村陣線及多家企業與團體等超過百位代表與會，一起討論「臨登工廠合法經營」、「未登記工廠納管」、「工廠管理輔導法修正期程」等議題，經濟部並簡報說明相關規劃。

洪慈庸表示，依經濟部統計截至今年2月全國未登記工廠約3.8萬家，列管未登記工廠有1萬1010家，其中新北市2729家、台中市2667家、高雄市1934家、彰化縣1027家、台南市823家、桃園市619家；截至1月底，全國通過臨時工廠登記者為7440家，主要縣市為台中市1845家、彰化縣1567家、高雄市1021家、台南市766家、新北市666家、桃園市403家。

洪慈庸指出，現行《工廠管理輔導法》規定，輔導工廠合法經營期間至109年6月2日止。依法輔導期限就在明年，但全國還有7000多家業者未能順利取得合法登記，導致長期配合臨登政策的業者無所適從，經營處於不穩定狀態，很多業者一直期盼政府能輔導合法轉型；與會業者反映，業者遲遲無法合法立案，主要在於土地取得困難或土地成本太高。

經討論後現場達成共識，即原持有臨登業者應優先輔導，而經濟部未來配套措施也預計朝三大方向辦理工廠管理輔導，包括「中大型群聚」採新訂都市計畫及開發產業園區處理；「農地上低汙染零星工廠」採全面納管、輔導改善、合法經營三階段方式處理；「高汙染者」遷廠或轉型，其中有關「農地上低汙染零星工廠」的執行細節尚待跨部會研議定案。

洪慈庸強調，因臨登期限迫在眉睫，《工廠管理輔導法》必須儘快就工廠輔導合法登記的問題進行相關處理。座談會各方與會代表所提出的意見，將請有關機關納入考量、評估；未來並於立法院進行《工廠管理輔導法》修正草案審查時，將積極與朝野政黨協調出共識。

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