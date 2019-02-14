華航勞資協商獲進展 王國材：今天看起來很有希望

2019-02-14 12:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕主持桃園市機師職業工會與中華航空協商座談會的公道伯、交通部政務次長王國材表示，因為昨日凌晨1點協商，他靠意志力已經2天沒睡了，幸好昨天晚上11點昏睡到今日上午6點後，今日精神好了很多，今天的戰力要陪他們到午夜12點都可以，但希望戰力用到10%協商就可以結束。對於副機師升轉訓與外籍機師聘用議題，王國材說今日有感覺到機師工會釋出善意，另外，除民眾外，很多機師也希望罷工能盡快落幕回到工作崗位上，他今天看起來感覺很有希望。

王國材表示，疲勞航班是交通部對飛安責無旁貸的責任，昨日勞資座談會達成共識後，後續機師工會對於副機師升轉訓、要求華航不得事後打壓、算帳、撤換破壞勞資關係主管、比照長榮第13個月保障全薪、要求談成條件禁搭便車等訴求，勞動部政次劉士豪都比較了解，今日特別請劉次長前來協助。另外，王國材也說交通部長林佳龍對這件事情也很關心，昨天也是全程觀看直播，談判過程中有問題他也會上去與部長討論，部長給了許多協助。

王國材表示，他每一場座談會有初步共識，都會問工會是不是可以停止罷工，今天已經初步感覺工會釋出善意，如果昨天有這個態度協商應該就可能會往下走。他知道現在很多機師都回來上班，這是好事，事實上華航現在已經可以自己處理9成旅客，其餘1成需要簽轉；目前各機場來看，都已經沒有問題，春節亂現在已經看不太出來。

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