東山迎佛祖 信眾湧入碧雲寺護正二媽返碧軒寺

2019-02-14 00:38

〔記者王涵平／台南報導〕國定重要民俗活動「東山迎佛祖」，台南市長黃偉哲今凌晨與大批信眾在碧雲寺恭送正二媽起駕返回碧軒寺，雖非假日，護駕隊伍依舊綿延古香路守護正二媽。

「東山迎佛祖」源於張丙之亂，火山碧雲寺遭受戰亂波及焚毀。西元1844年，東山先民遵從佛祖指示，迎請「正二媽」到東山搭建便房安奉，由當時東山鄉境16村和白河鎮4里等庄民共同集資興建碧軒寺，稱碧雲寺為「祖家」，每年農曆12月23日恭送佛祖返回碧雲寺，正月初十返回東山碧軒寺。

黃偉哲於昨晚11點30分抵達碧雲寺進香，與台南市議長郭信良等地方各界人士恭迎觀音佛祖登轎安座，隨後恭送「正二媽」觀音佛祖起駕，千餘信眾在山門外等候隨行下山。

黃偉哲表示，大家以最虔誠的心參與迎佛祖活動，也庇佑大家新的一年平安順利。

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