明天北台灣略回溫 中南部留意溫差、空品

2019-02-13 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕《中央氣象局》預報，明天（14日）溫度整體而言比今天稍為回升，東半部可能有局部短暫雨，北部則有機會飄小雨，建議民眾外出攜帶雨具；中南部天氣多雲到晴，空氣品質較差，敏感族群要多加注意，早出晚歸的朋友須留意日夜溫差問題。

天氣風險公司表示，明天中部以北雲量仍然偏多，東部則是多雲有局部短暫雨；明天下半天中北部雲量有機會減少，週五逐漸恢復較晴朗、穩定的天氣，但週五晚上東北風增強，北部、東半部將再轉成有雨天氣，中南部則影響不大，繼續維持相對穩定的天氣。

溫度方面，《中央氣象局》預報，北部、東北部高溫20至25度，東部、東南部27至28度，中南部可達30度以上；西半部、東北部預測低溫介於15至18度，東部、東南部約19至20度。

紫外線方面，彰化以北、連江、金門為中量級，花東、南投、澎湖、雲林以南為高量級。

空氣品質方面，宜蘭、花東、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏為「橘色提醒」等級，敏感族群須多加注意，高屏地區位在下風處，擴散條件較差，局部短時間達紅色警示等級。

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