王金平談與尹衍樑師生情誼 才是真愛、真包容

2019-06-23

〔記者王榮祥、方志賢／高雄報導〕前立法院長王金平昨在高雄與年輕世代座談，分享自己人生經驗，提到誠信、感恩、言出必行、真愛與真包容等觀念。被問到脫黨參選是否選項之一？王金平說，世事如棋、變化莫測，最後怎麼選，叫他講也講不出來，但是就有這個機會，希望大家慢慢觀察、等待。

王金平昨在高雄舉辦翻轉台灣新世代座談會，他分享自己人生經驗，並與現場學子互動、討論各種年輕人關心話題。

王金平提及，他師大畢業後，原本已答應前往高雄女中教書，後來被彰化進德中學挖角，但他第一時間告訴進德，已答應高雄女中，如果進德有需要，一定要高雄女中同意才行，因為「誠信」很重要，答應別人的要做到。

王金平也談到與潤泰集團總裁尹衍樑的師生情誼，他說，尹衍樑事業成功後，幾度在師長面前下跪感恩，頻頻捐款資助包括母校在內的許多學校，這是因為尹衍樑懂得「感恩」。

王進一步指出，尹衍樑在進德中學期間，曾與人打架受傷、找他幫忙療傷，他沒向學校舉報，並鼓勵尹要上進，這才是「真愛」、「真包容」。

王金平在座談會前被問到，是否對韓國瑜有埋怨？王笑說，才不會呢，兩人相互敬重，他一直在幫韓國瑜做好「高雄市長」。王受訪時提韓國瑜時，脫口說出「韓總統」，原以為是他「口誤」，王卻說，「不是口誤」，「大家各自努力，王金平也可以成為王總統」。

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