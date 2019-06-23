對手是民進黨 朱立倫：不要贏了初選 輸了大選

2019-06-23

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨總統初選參選人韓國瑜、郭台銘，有意尋求與前立法院長王金平合作，朱立倫昨則表示，在初選結果正式公布前，他不會與其他參選人私下見面、私下結盟，將照自己的步調，腳踏實地提出好的政見，用公平、公開的方式爭取勝出。

朱立倫昨出席佛光山板橋講堂「疼愛媽媽—保膝動健康」婦女活動。他致詞時喊話說，婆婆媽媽都很支持他，但婆婆媽媽都比較低調，有些人還跟他說，之前接到民調電話以為是詐騙集團，不願意表態，所以他在黨內民調才會落後。朱呼籲婆婆媽媽們在七月八日至十四日的初選民調期間，一定要堅定地說支持朱立倫。

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會廿五日在高雄登場，朱對於不辦辯論會表示遺憾。他說，說明會很可能變成演講比賽、朗誦比賽，比誰寫的稿子好，誰比較會朗誦。

對於民調落後韓國瑜和郭台銘，朱立倫強調，在政黨對比的民調中，三個參選人都非常接近，只是在黨內互比的部分較為落後，只要辦造勢或攻擊對手、走極端，就可以拉高民調，但他認為，「不要贏了初選、輸了大選」，真正的對手是民進黨，寧可在初選過程，以中道、理性面對隊友，之後才能團結贏得大選。

對於國民黨七月七日將在凱道集會，抗議公投法修正，朱立倫說，這當然要站出來，也呼籲所有為了維護台灣民主自由、進步力量的民眾都要站出來；台灣好不容易走到今天，民進黨憑什麼為了政治考量，沒收民眾的公投權益，將公投重新鎖回鐵籠中。

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