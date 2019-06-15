國人要顧主權 勝過發大財

2019-06-15

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院一項最新調查顯示，台灣民眾對於兩岸交流協商時，認為「經濟利益」比「國家主權」重要的比例僅有三十一．三％，但「國家主權」較「經濟利益」重要的比例則提升到五十八．三％；研究小組召集人、中研院社會所副所長陳志柔表示，今年台灣人對於主權的危機感，比太陽花運動前後還強烈。

中研院社會所中國效應研究小組從二○一三年起，針對中國崛起對於台灣政治、經濟、社會與文化的影響，訪問台灣民眾的意見，結果發現，二○一三年有五十五％的受訪者認為經濟利益比較重要、三十九％的人認為國家利益比較重要；二○一五年後，兩者比例則越來越接近；到了二○一七年和二○一八年，認為經濟利益較為重要的比例往上攀升到五十六％。但今年三月最新調查卻發現，兩者比例出現黃金交叉，台灣民眾認為經濟利益比較重要的比例，首度在調查年分中降到三十一．三％，國家主權更提升到五十八．三％。

陳志柔表示，台灣民眾對於兩岸協商時，「經濟利益」和「國家主權」兩者的權衡就像「麵包」和「愛情」的選擇。自二○一五年以來，受訪的年輕及社經地位較低的群體，較反對兩岸經濟關係更開放，因為他們多是勞動力市場的弱勢者，或許認為兩岸經濟交往會帶給他們在就業市場更嚴厲的競爭，也會讓生活消費上漲。

中研院調查︰

年輕世代排斥中國

陳志柔認為，年輕族群在社會流動和資源分配的機會結構上處於劣勢，對可能進一步開放的兩岸互動更存有疑慮，從太陽花運動可看到，年輕世代成長於一九九○年代後，社會化和學校經驗已經沒有傳統國民黨的中國民族主義元素，對於台灣認同更強烈，甚至產生對中國威脅感、排斥感。

對於二○一八年後的數據變化，甚至國家主權比例首度超過經濟利益，陳志柔認為，今年一月以來，習近平一國兩制的談話及後續對台灣不友善的回應，讓台灣人感受到中國對台灣的壓力和威脅，台灣人對主權的危機感，比起二○一四年太陽花運動前後還強烈，台灣人也慢慢對經濟利益沒有這麼大的幻想。

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