蔡英文：實質薪資 實際上有在成長

2019-06-09

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會昨登場，蔡英文總統強調，她主政的政府是「有史以來最注重年輕人低薪問題的政府」，除了基本工資連續三年調漲外，也透過減稅、托育、長照等政策工具減少民眾負擔；她強調，台灣實質薪資的成長速度雖不如預期，但實際上「有在成長」。

守護台灣主權 每天都在做的事

蔡英文在答覆第二輪提問時表示，自二○一六年執政以來，這個政府就是「最注重年輕人低薪問題的政府」，不僅基本工資連續三年調漲、幅度達到十五％，超越馬政府時期八年的水準，政府未來也將持續視經濟發展狀況與年輕人實際生活所需，來調整基本工資。

蔡總統說，政府也透過減稅、托育、長照、社會住宅等措施來減少民眾負擔，另一方面，增加基本工資與減稅只是現階段政策手段能做到的事，更重要的是「要創造更優質的工作機會給年輕人」，讓薪資水準增加，她所提出的五＋二產業創新計畫，就是為了讓更多年輕人有獲得優質高薪的工作機會。

針對外籍勞工問題，蔡總統強調，在不影響國人就業跟國內薪資水準的原則下，會隨著產業升級轉型做相應政策的調整，台灣雖然持續引進外勞，但是失業率還是維持一個相對低的水準。

對於台灣主權立場，蔡英文表示，在主權立場上，她與賴清德院長應該沒有太大不同，她認為，只有二三○○萬的台灣人民才是國家主人，不管有無修改國籍法都不會改變這個事實。蔡強調，她任內每天都在守護台灣主權，無論是透過強化國防自主戰力、建構全世界對台灣的支持，以及清楚拒絕一國兩制等，「保護國家主權是每天都要做的事」。

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