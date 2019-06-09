賴清德：視景氣循環 調整基本工資

2019-06-09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕對於基本工資調漲問題，前行政院長賴清德昨表示，基本工資調整，對底層有幫助，不過，在台灣比較恰當的作法，還是要看景氣循環，景氣好的時候，中小企業承受得住，景氣不好時，一百四十萬家中小企業，八百多萬勞工，可能調少一點，或暫時不調。

處理兩岸問題 底線要講清楚

民進黨昨舉行總統初選電視政見發表會，賴清德在答覆第二輪提問，有關是否比照日、韓大幅調整基本工資時，做以上表示。

在外勞部分，賴清德說，目前而言，台灣的外勞跟台灣本勞做互補性工作，當然也有一些排擠作用。營造業、食品業，可能還沒辦法自動化，所以，要用自動化方式來減少外勞，可隨著時代進步、產業革新來做。

若要解決低薪問題，賴也認為，最重要就是要站在供需原則上，讓勞工的價值可提高，用教育方式，不管是學用落差還是新經濟教育，人工智慧、互聯網等等知識，讓勞工價值可以提升。

賴清德指出，最近Google、亞馬遜等大型國際級資通訊公司來台灣投資；最近台灣也在歡迎台商回來，工作機會增加，工資自然會水漲船高。

針對國家主權的問題，賴清德說，他曾經去中國上海訪問，即便在中國大陸，他還是公開講台灣前途決議文、台灣是主權獨立國家，這是台灣共識，兩岸處理上，底線要講清楚，不然兩岸現狀不斷在改變，改變現狀的都是中國。台灣一定要站在民主價值體系裡面，共同抵抗共產社會擴張，同時也推動中國民主化，不僅台灣可以安全，台灣主權可以維護，對整個和平也有幫助。

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