賴清德：台灣須推動新經濟 投資未來

2019-06-09

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會昨登場，對於如何因應美中貿易戰衝擊，前行政院長賴清德表示，台灣政府要做最長遠的準備與打算，而且要做最好的準備，除了要積極解決受影響產業的問題之外，也要積極改善台灣投資環境，讓台商可以回來，讓人、企業與資金都可以回來。

贊成勞退自選 挹注勞保基金

賴清德在答覆第三輪提問，有關台灣經濟如何面對未來挑戰時強調，我們應該推動新經濟，應該投資未來，兩個力量結合在一起，台灣經濟才有辦法往上躍升。

賴清德並說，經濟果實應由人民所共享，政府的施政才有辦法得到人民支持，台灣過去幾年總體經濟表現其實不差，總體經濟雖有成長，但因物價上漲，底層民眾感受不到經濟成長的果實，他們要薪水多一點、吃得好一點、存款多一點，這都是人民基本的需求，對他們來講卻是嚴酷的考驗。

賴清德表示，Airbnb、Uber等新經濟模式也影響旅館業、計程車業等，很多大賣場吃掉許多商店的業績，有些人民因此相對辛苦，未來他若擔任總統，這部分會列為優先解決的工作。

其次，賴清德也說，中美貿易的衝突帶來挑戰，中美貿易戰短期是在解決美國貿易逆差的問題，中期是解決美國製造業回流的問題，更長期的問題是美國與中國爭奪霸權，台灣政府則要做最長遠的準備、打算，而且做最好的準備。

有關勞保年金問題，賴清德說，他贊成勞退自選，也認為在軍公教年改完成後，政府應該站在照顧勞工的立場，勞保基金應該負最後責任，甚至應編列預算挹注，保障勞工權益。

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