蔡英文：建構社會安全網 經濟往前走

2019-06-09

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會昨登場，蔡英文總統在回答有關經濟議題提問時指出，台灣有三個工程要做，包括經濟信心鞏固、開拓更多不同市場，以及快速執行內需工程。而社會安全網完整建構，是經濟往前走重要的工程。

因應美中貿易戰 強化台灣供應鏈

蔡總統表示，未來四年，台灣的經濟與社會將承受很多變數與影響，其中最大的是美中貿易衝突，美中貿易戰根本性改變全球貿易秩序，也對亞洲經濟結構有重大影響，台灣要做好應變。

蔡英文強調，過去三年，我們已做了很多措施，包括強化總體經濟強韌度，增加內需、引回資金，讓產業有進一步成長的機會，甚至以內需、國防、非核家園、能源轉型，帶動台灣新的產業機會跟轉型，因應美中貿易戰時，我們有更多的空間來面對。

蔡總統說，在過去努力成果之上，我們要做三個工程，第一是經濟信心的鞏固，政府要說服國人，對未來有足夠的信心，加速產業結構與升級，美中貿易戰會帶來供應鏈重組，重組的過程中，加速升級、改革，在供應鏈強化到最有利的地位。

蔡英文表示，第二是要開拓更多市場，除了新南向政策，歐洲與其他地方也都要做；第三是內需工程要快速執行，前瞻基礎建設、都市更新、社會住宅、長照2.0，都要加速力道。要抓住機會趁勢改變產業結構，讓台灣變成世界級的產業，內需變成經濟成長的重要來源，在外部變動時，也替經濟提供穩定基礎。

蔡英文指出，在變動的環境中，社會照顧最重要，社會安全網能讓年輕世代、退休的人沒有後顧之憂，國家會照顧他們，社會安全網完整的建構，是經濟往前走重要的工程。

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