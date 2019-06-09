蔡英文：放下個人 團結贏得勝選

2019-06-09

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨昨舉行總統初選政見發表會，總統蔡英文在結論時再次向對手賴清德喊話，強調敵人不在這個講台上，更不是黨內初選中不同立場的支持者，一加一絕對會大於二，她願意一起合作，為了民進黨跟台灣而放下個人，團結面對，贏得勝選。

敵人不在這個講台上 一加一絕對大於二

蔡英文指出，她要捍衛的不是個人權威，而是民進黨的執政價值與黨員、支持者對台灣的堅持，也包括捍衛賴清德一年四個月行政院長任期的執政。

蔡英文強調，從二○○八年到二○一六年，已證明她是最能團結民進黨走出困境的人，對於二○二○，她不能說只有她才能贏，而是要「一起贏」，在這一局中她與賴的態度最為重要，她相信一加一絕對會大於二，「我過去曾經說過，現在要再說一遍，我願意表達一起合作，為民進黨、為了台灣而放下個人，團結面對，贏得勝選。」

蔡英文提到，下一任總統任內，世界局勢將會急遽變化，加上中國的威脅跟滲透，台灣的國家安全將面臨複雜挑戰，需要有國家安全經驗的總統來帶領。她就是台灣現階段及下一階段最需要的領導人，她有足夠的歷練與抗壓能力，可以堅定守住國家立場及獲得國際信賴。

蔡並感性地說，二○○八年接任黨主席那一刻，就知道自己責任很重，這十一年來她跟民進黨休戚與共，困難的時候她沒有選擇離開，而是勇敢面對，希望帶領大家渡過難關。

蔡英文也說，選民在去年十一月的選舉確實給了民進黨教訓，但民進黨從來都不是因為一次失敗而失志的政黨。身為執政團隊的一份子，任何人都沒有理由選擇放棄，或否定過去三年執政的堅持跟努力。為了改革，民進黨付出了代價，但是執政成績已漸漸展現出來，支持者對於勝選也越來越有信心，她要感謝行政院長蘇貞昌在前兩任閣揆的基礎上，這幾個月來讓人民有感，當政績已被看見，需要的不是自我否定，而是要凝聚不能輸的意志力來團結勝選。

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