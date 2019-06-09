蔡英文：賴清德的未來式 我的現在進行式

2019-06-09

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會，蔡英文總統與前行政院長賴清德兩強昨交鋒，蔡總統會後召開記者會表示，兩人都表現得很好，「賴前院長的施政藍圖，就是我現在在蓋的房子」，台語有句俗話說：「起厝起一半，毋通換師傅」，「賴前院長的未來式，其實就是蔡英文的現在進行式！」

若初選落敗「黨員須遵從黨的決定」

被詢及如何為自己政見會表現打分數？蔡總統說，打分數的事情還是交給人民來做。

總統表示，透過政見說明會可將三年來實踐民進黨執政的價值與政績有一次說明的機會，她有信心說得很清楚，賴前院長也有機會向人民報告國政藍圖，這是民進黨民主精神的展現。

被詢及賴清德再三強調自己是最強候選人，總統則說，每個候選人都認為自己是最強，只在說與不說的問題。

對於賴清德表示不能因球團選出最強的投手就說是背叛或突襲，蔡總統說，她同意勝利是最大考慮，但要走到勝利這條路，路徑在哪裡，個人的特質是一件事，個人如何整合群體力量，走向勝利那條路才是最重要。

有關賴清德拋出憲政改革構想，蔡表示，帶領憲政改革的人必須與憲改結論沒有利益衝突，以此來看，最適合的人就是連任的總統，因為沒有利害衝突且有執政經驗。

媒體追問，賴清德認為蔡總統從未說過若初選落敗是否會支持他，蔡總統則指出，她其實已經回答過，「我是黨員，一個黨員必須遵從黨的意志與決定，這不就已經講得很清楚？」

蔡陣營的初選發言人阮昭雄會後進一步轉述蔡總統的說法表示，她的意思很清楚，就是民進黨是一個民主政黨，所以不管是她或者是賴前院長獲得提名，做為一個黨員，都會捍衛民進黨執政的價值，遵從黨的決定，支持黨提名的候選人。

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