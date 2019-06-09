賴清德：派最強投手 非背叛團體

2019-06-09

〔記者彭琬馨／台北報導〕前行政院長賴清德昨在民進黨總統初選電視政見發表會結論時，引述總統蔡英文的「一加一大於二」說法，強調「第一個一是誰來做非常重要」；賴並說，一場球賽最重要的就是贏得最終勝利，若因為拘泥於過去想法輸掉球賽，也會犧牲所有球員的努力，民進黨若輸掉二○二○總統大選，所有過去的努力都將毀於一旦。

反問蔡「第一個一是誰來做非常重要」

賴清德在結論時，先感謝蔡總統在二○○八年帶領民進黨走出低潮，但他也說，去年民進黨在九合一選舉中遭受空前困難，民進黨必須嚴肅面對人民的選票檢驗，「勇敢掌握接力賽的精神」。賴清德並以棒球賽比喻民進黨的總統初選，他強調，一場球賽最重要的就是贏得勝利，球團不會把派最強投手帶領球隊當成背叛團體，如果拘泥於此，球賽輸掉，也是犧牲所有球員的努力。

賴清德說自己出身貧困，成長於勞工、漁民的環境，未來若擔任總統，一定會是一位「傾聽民意」的總統；他並指出，自己受過醫生訓練，具有果決、有行動力的特質，未來一定是有領導力、能解決問題、具有執行力的總統。

賴清德表示，自己在擔任台南市長期間，堅持清廉勤政愛鄉土的精神，他與他的部屬都未涉及任何案件，「這在地方政治史上非常難得」，為了對抗黑金議會，也推動地方黑金改革，未來他若擔任總統，將會是清廉勤政愛鄉土的總統。

賴清德並說，民進黨在不同階段，有不同的任務，第一階段是追求民主、打破威權；第二階段則是鞏固民主、落實民主生活；而現在已經進入第三階段，是要守護民主、與國際社會合作，將民主送往中國。賴清德強調，希望大家支持他，讓他完成歷史性的工作，當前的國際局勢已經改變，台灣需要有領導力、有決斷力的總統。

賴清德最後說，「勝利是最大的價值」，呼籲台灣人民支持賴清德，他有把握自己比台北市長柯文哲更能守護台灣，比高雄市長韓國瑜更能治理國家。

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