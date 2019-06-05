賴：蔡取得派系服從 我贏得社會支持

2019-06-05

記者楊淳卉、彭琬馨、邱燕玲、黃維助／專訪

民進黨總統初選民調作業下週一啟動，爭取民進黨總統提名的前行政院長賴清德昨接受本報專訪時表示，每人均有優缺點，蔡英文總統優缺點的總和是取得黨內各派系的服從，而他則是「贏得社會支持」；賴清德強調，每場選戰中「贏是無可取代的價值」，民進黨要提名「最具有勝算的候選人」，國人在做重要決定時，不應只看個人優缺點，應選擇最有戰力的候選人；賴表示，在黨內候選人中，「我在社會面贏得最大的支持」。

為爭取黨內提名資格，蔡英文與賴清德將在週六進行電視政見會，接著在六月十日至十四日進行初選民調，並將與國民黨籍高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲進行三方對比式民調，勝出者將代表民進黨參加明年總統大選。

賴清德接受專訪時表示，他從小學開始至今，一路都擔任領導者，包含國大代表、立法院黨團幹部、台南市長，甚至到行政院長，所有認識他的人都知道他「具有領導能力、勇於決斷」，同時執行力強、也敢於負責；賴強調，他主持市政或行政院會等大大小小的會議，都是先聽取大家意見，接著擬定策略，只要做成決策就要踏實執行，「這是我的決策風格」。

賴清德說，明年總統大選是一場非常不好打的選戰，民進黨需要提名最有勝算的候選人；他強調，蔡英文目前在黨內取得各派系的服從，而他則是贏得社會支持，「從各種民調上反映的也是這個事實」；賴並向選民喊話，呼籲選民應選擇最具有戰力的候選人，而非著眼於個別候選人的個人優缺點，因為這是一場選戰，要選綜合戰力最強的人選。

有信心黨內能接受初選結果

至於初選後的整合問題，賴清德表示，民進黨是民主政黨，黨內初選行之有年，每個同志「ＤＮＡ中都有民主」，他有信心初選結束後黨內能「接受初選結果」，且他一直以來採取君子之爭，也有利未來進行黨內整合。賴強調，初選結束後，打贏選戰就是共同目標，屆時一定是與黨內團結合作、共同取得勝選。

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