賴清德：防中國滲透 將設國土安全部

2019-06-05

記者楊淳卉、彭琬馨、邱燕玲、黃維助／專訪

投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德昨接受本報專訪表示，台灣為防制中國滲透，一定要強化國安功能，若他當選二○二○總統，他主張成立國土安全專責單位「國土安全部」，至少是部會層級，而且包括國安會、國安局及行政院的國土安全辦公室部分，也要進行事權的整合。

賴清德曾於三月廿九日提出「安內和外」國家安全戰略的架構，安內是以「國家安全、社會安和、人民安居」為基礎，推動經濟發展；和外是對外追求和平，包括兩岸和平與區域安全和平。賴近來也主張強化立法來防堵外國勢力的併吞與滲透；加強國安情報與國土安全效能，遏止北京統戰分化與滲透攻擊。

賴清德昨接受本報專訪表示，面對中國威脅，台灣要堅定捍衛國家主權，維護台灣民主、自由、人權的生活方式，堅定反對一中原則，反對和平協議，也反對一國兩制。台灣除了要善用第一島鏈的關鍵位置，在印太戰略扮演積極角色，也要避免中國侵略，一方面要與美國合作，善用「台灣關係法」及美國國防授權法案，二方面加強武器研發，提升整體國防戰力。

賴清德進一步說，中國近廿年，對外採取封鎖，阻止台灣國際空間，對內則進行分化、滲透及統戰，再由中國國家領導人或主要官員壓制台灣。他主張，台灣在防制中國滲透，一定要強化國安功能，第一是用人唯才，任用有國安專業及捍衛台灣決心的人士，第二，台灣應成立國土安全專責單位「國土安全部」，否則事權分散，大家各自推。

賴清德指出，第三，應通過「反併吞法」、「反滲透法」，才能解決中國廿幾年來利用各種管道對台滲透，也才有辦法解決五星旗到處飄、引起人心惶惶的問題，不僅如此，中國方面積極挖台灣人才去就業，這個問題也很嚴重。「原（國安）單位的用人唯才、成立專責單位、強調立法，整個是配套的。」

對於強化國安的構想，賴清德解釋，目前行政院下只是一個「國土安全辦公室」，他認為應成立部會層級的國土安全專責單位，強化行政院方面的功能，另外，國安會、國安局及行政院的部分，也應做事權的整合。

此外，針對中國對台統戰所涉及金流，包括統促黨遭控接受中國金援等問題，賴清德表示，中國對台滲透金流，一定要有辦法辨別及管控，對滲透的人要能夠掌握與防堵，對他們的策略則要能預知，並去解決問題。

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