賴清德：看兩岸關係 應拉高格局

2019-06-05

記者楊淳卉、彭琬馨、邱燕玲、黃維助／專訪

前行政院長賴清德昨接受本報專訪，針對外界關注他的兩岸政策與蔡總統「維持現狀」有何差異，賴表示，兩岸及國際局勢不斷在變化，兩岸關係不只是台灣與中國兩國的關係，應拉高格局，在國際脈絡下看待。對兩岸關係的作法則要更前瞻，堅定站在民主陣營裡，把民主帶到中國。

賴強調，台灣要堅定站在民主陣營，避免以小對大，謀求兩岸與亞洲的和平，「在這種狀況下，就是很大的差別。」

助中民主化 才有永續和平

賴清德指出，中國想在國際上與美國爭鋒，美國的國家政策則非常清楚，提出印太戰略、自由航行政策，甚至對中國發動貿易戰，國際局勢變動很大。在這局勢下，台灣面對兩岸關係，不只是台灣與中國兩個國家的問題，而是要順應國際情勢的變化，堅定站在民主陣營，阻止共產勢力的擴張。

對於兩岸關係，賴清德直言，兩岸關係不是只有台灣與中國兩國的關係，「若只看待是兩國關係，那中國比較大，我們比較小，目前是大國壓迫小國」，看待兩岸關係應拉高格局，在國際脈絡下來看，才對台灣有利。

賴強調，中國要的不是和平現狀，要的是併吞台灣，這是中國的國策，「你怎麼讓，都沒辦法」，因此要回到國際局勢來看。台灣要堅定站在民主陣營，在印太架構下利用在第一島鏈關鍵位置，積極扮演角色。

賴指出，我們除了解決眼前中國對台灣種種進逼，還要堅定站在民主陣營裡，把民主帶到中國，幫助中國民主化，更能擁有兩岸永續性和平。台灣不能放棄中國民主化，若沒有更高的格局，只有一對一，沒有站在民主價值同盟，「那我們是以小對大，會很辛苦」，因此要有更高格局，作法要更前瞻。

賴清德表示，他也主張「兩岸主權獨立、求同存異」，用對話取代對抗，用交流取代圍堵，藉由交流增進彼此理解、諒解、和解，達到和平發展。

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