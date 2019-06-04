成立竹市後援會 王：遍地開花爭取認同

2019-06-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕前立法院長王金平昨天到新竹市成立國民黨總統初選後援會，王金平說，兩岸要和平，國內要和諧，只有他能與中國和平談判及協調；對於六四天安門事件，王金平說，台灣的民主自由很可貴，大家應共同維護民主自由的價值。

昨天的後援會，包括新竹市黨部主委呂學樟、前市長童勝男、許明財和前立委張蔡美都出席相挺。對於高雄市長韓國瑜日前在凱道的造勢活動，王金平給予祝福，強調自己會繼續努力，未來也會在台灣各地辦小型造勢會，遍地開花，爭取認同，也有信心贏得黨內初選。

王金平提到，此次中美貿易戰，是中美兩國在爭世界的領導人位置，透過關稅方式進行科技戰爭，由於台灣對中國的貿易量相當高，一定會對台灣造成影響。

王金平說，政府現在講要投入二千五百億元歡迎台商回流，但土地夠嗎？土地變更耗時多年；電夠嗎？現在的政府說二○二五年要終止核能，但即使台灣公投民意希望「以核養綠」，但政府卻未尊重；台灣的執政者應做到海納百川、有容乃大，對國政有所了解，更應讓國內和諧。

王金平隨後與婆婆媽媽一起包粽子，象徵初選「包中」，有信心自己的局勢會越來越好。下午王金平則到新竹在地玻璃產業的春池玻璃和榮民之家，探望老榮民，致贈水果與五萬元加菜金。

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