曾為韓全力抬轎 現變競爭對手 王：兄弟登山 各自努力

2019-06-03

〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕投入國民黨總統初選的前立法院長王金平昨天前往台南祀典武廟，被問到高雄市長韓國瑜前天在台北凱道造勢盛況，王表示：「很好啊，樂觀其成。」「選總統就是兄弟登山、各自努力。」至於韓被名嘴爆料疑私生子一事，王低調表示：「那個我不懂，請媒體去請教專家，謝謝。」

王金平昔日全力輔選韓國瑜當選高雄市長，如今卻成了選總統的競爭對手，王表示，很高興韓繼續在成長，自己當然也會奮戰不懈，終究是關關難過關關過，這是他的自信。

媒體詢問王金平當初極力輔選韓選高雄市長，韓如今宣布選總統，會不會有一點始料未及？王金平說，沒有想這個問題，當時就是希望國民黨光復淪落的高雄市，奠定二○二○年再重新執政的基礎。

不做大型造勢

有關未來造勢活動會不會像韓國瑜一樣？王金平認為，每人有每人的做法，他競選方式是一步一腳印，沒有準備要做大型的，目前規劃在六月八日上午、下午在高雄各辦一場，在原高雄縣是把約一千五百位幹部集合在一起。

另外，六月八日是高雄市一般所謂庶民、基層好朋友們，大概有幾千人，會在岡山成立金平之友會，幾位立委參選人也會來，其他到處都是成立金平之友會，比較大場的是六月二十三日在雲林約八千人的集會，其他大概都是幾百人到一千多人的場子。

王金平昨天下午出席國立台南大學畢業典禮，致詞時宣示，將來當選後、就職前，不排除到中國訪問，尋求解決兩岸僵局的可能，且會若干程度恢復軍公教警消應有的尊嚴與應得到的權利。

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