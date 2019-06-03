6/8花蓮、6/22台中造勢 韓：利用假日向支持者請益

2019-06-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜前天參加韓粉拱選總統的凱道造勢，昨天受訪時說，感謝很多支持他的好朋友，後續花蓮六月八日、中部六月二十二日，他都會利用假日時間向支持者請益。

韓國瑜昨天回到高雄，參加白先勇製作的「校園傳承版—牡丹亭」崑劇演出活動。針對凱道造勢，他受訪時表示，非常感謝很多支持他的好朋友，他們感覺這段時間被貼標籤，不理性盲目的攻擊，心裡非常沮喪，也很擔心。

韓國瑜強調，一直到星期六這場自動自發，群聚在凱達格蘭大道，才了解並不孤單，「這段時間的紛紛擾擾，我也向他們致歉」；後續東台灣（指花蓮）六月八日、中部六月二十二日，他都會利用假日時間，一場一場跟當地支持韓國瑜的朋友請益。

針對立委蔣萬安也出現在凱道活動上，韓國瑜表示「來就歡迎」，認同他的理念，就是認同「台灣安全，人民有錢」，包括蔣萬安、市議員還有各地意見領袖，「來就是認同理念支持他」，希望台灣未來一片陽光，趕快走出陰霾，不能繼續困在一個島內。

韓國瑜前天在凱道造勢活動中，批評民進黨政府的外交是凱子外交，「為什麼不把凱子外交改成發財外交呢？」蔡英文總統則認為「發財外交」是喊口號。對此，韓昨未正面回應，反指執政者手上有權力資源，要苦民所苦；至於嘴巴上互相批判不是重點，重點是真正廣大人民的感受。

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