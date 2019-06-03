諷韓國瑜 柯文哲：中華民國不要粉身碎骨就好了

2019-06-03

〔記者沈佩瑤、陳心瑜、俞肇福／綜合報導〕高雄市長韓國瑜前天出席凱道造勢活動，韓致詞喊話：「為了中華民國，粉身碎骨在所不惜！」「無法讓老百姓安居樂業，有什麼臉從事政治活動？」台北市長柯文哲昨酸回：「中華民國不要粉身碎骨就好了！」新北市長侯友宜則說：「安居樂業絕對不只是口號，必須實作。」

侯：安居樂業 必須實作

柯文哲昨出席市長獎頒獎典禮前接受媒體聯訪，被問及怎麼看前天韓國瑜的造勢大會？柯表示，韓的民調本來做起來就很高，也不意外，還大笑說：「中華民國不要粉身碎骨就好了。」

對於韓國瑜高喊：「不要凱子外交，要發財外交。」柯文哲直言：「發財外交是什麼我也不知道。」「所以他是主張把外交部併入外貿協會嗎？」

國會政黨聯盟主席妙天被認為是韓國瑜凱道活動的金主之一，柯文哲說，大部分宗教界就是與人為善，當成一個宗教的贊助商就好了。

至於韓國瑜前天在凱道造勢時表示：「無法讓老百姓安居樂業，有什麼臉從事政治活動？」去年以「安居樂業」做為競選主軸的新北市長侯友宜昨天出席新北市的藝文活動時受訪表示，安居樂業絕對不只是口號，必須實作，這四個字講起來簡單，但做起來很不容易，每個人把自己的角色扮演好，實事求是、一步一腳印，講一大堆都沒用，不如以務實態度解決民眾的問題。

蘇盼高市努力防治登革熱

至於行政院長蘇貞昌昨天到新北市參加自行車活動時表示，韓國瑜當初選舉時喊出高雄發大財，宣稱不用中央補助就有三千億元，但現在竟然跟中央要錢爭取補助，「我以為（高雄）已經發財了，要來分一點給別的縣市，希望韓市長多加油。」

蘇貞昌表示，對於國民黨內的初選拚場不予評論，但他最憂心的是現在雨季且天氣炎熱，是登革熱爆發的季節，到目前為止，本土登革熱案例有八件，都發生在高雄，其中七件集中在過去一週，讓人很擔心，希望高雄市努力防治登革熱，否則蚊子到處飛，台灣就會受害。蘇揆表示，防治登革熱不分藍綠，「希望韓市長多加油」。

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