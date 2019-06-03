2019-06-03

記者鄒景雯／特稿

六月一日，韓國瑜在台北凱道揭開了首場參選總統的群眾大會，同時第二場、第三場的時間與地點也已經排定，利用週末假期，八日到花蓮，二十二日到台中，很顯然他極想複製去年三山造勢的成功模式，帶動上升氣旋，重新颳起韓流。

鳳山、旗山、岡山所謂的三山集結，是從市長投票前一個月啟動，進行到選前十天；這次再上街頭，則是針對國民黨初選而來，該黨敲定將在下月五日至十五日進行全民調，因此他一樣是設定一個月前開始進入射程範圍，連續發出幾波攻擊，幾乎採取雷同的參選步調在推展文宣與動員二戰。

儘管有這麼多的類似，同一個班底，各地遊覽車送來的是死忠的韓粉，同一個畫面，老婆李佳芬依舊站在旁邊，但是這次韓總「手握刀槍」，要「鑽向敵人的心臟」，對象已然改變，他必須把郭台銘、朱立倫、王金平這些昔日同志全數殲滅，才可能在黨內提名「打一個轟轟烈烈的勝仗」。這個矛頭翻轉朝內的大動作，當然與去年十一月為國民黨奪回暌違二十年高雄版圖在本質上完全對立。

於是，在上凱道的前三天，有沒有婚外情、有沒有私生女的公然指控，以及相關影像在新媒體四處流竄，搞得韓總必須提告自清；韓國瑜到底是不是凱撒？背後給上匕首的布魯圖斯等這群最親近的人是誰？後面還會不會有其他人、其他材料跟上？韓總心裡究竟有沒有數？不僅全成了議論的話題，凱道上的人數格外成為韓粉與敵人雙雙觀察的指標。故而韓總必須點兵，挺韓的是說四十萬人，黑韓的說十萬不到，一個藍軍，各自表述，足見廝殺凶狠的程度。

韓國瑜召喚韓粉前來救駕，一個事實必須確認，這些人都是脫離政黨，由體制外的系統催促而來；他們代表的或許是民進黨三年執政下的民怨顯影，但是現場的幾個口號與標語，包括「非韓不投」、「庶民總統」卻是直接衝著國民黨而來，在重返執政的長征中，竟先裂解出北部與南部、權貴與平民、是韓與非韓，如果說韓國瑜要擊敗民進黨前，先要打垮傳統的國民黨，應該非常接近事實。

在韓粉眼中，傳統的國民黨，吳王朱俱屬之，馬英九推出來的郭董也在內，那麼韓國瑜是什麼？很簡單是改革的國民黨，這是其在演說中標榜蔣經國的用意所在，既然隱喻傳承，今後贏得政權、掌握黨權，勢必要全面改造國民黨。換句話說，不只是政黨輪替，而且要黨中央輪替，也就是國民黨內的階級翻身，穿草鞋的要取代穿皮鞋的。

國民黨內的涇渭分明，在未來的一個多月初選競逐過程，不論是一拳對三虎，或是韓總遭圍毆，基本格局已經很難改變，這是國民黨在台灣前所未有的情況，此一發展趨勢，相信稍有嗅覺的國民黨人不是高度亢奮、就是高度焦慮，激烈的程度，不會讓民進黨支持者「專美於前」。

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