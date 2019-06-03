中兩次白皮書 安內大於攘外

2019-06-03

編譯盧永山、高嘉和／特稿

繼去年九月中國首度對美中貿易戰發表三萬六千餘字的白皮書後，美中歷經十一輪貿易談判後，不僅沒敲定協議，還從關稅戰擴大到科技戰，中國國務院昨又發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，這次字數縮減到八千三百餘字，除了批判美國不顧世界經濟分工現實，談判中三次「出爾反爾」，「責任完全在美國政府」，還撇清沒有侵犯美國智慧財產權；白皮書重申過去立場，安內目的遠大於攘外！

不管是美國對中國兩千億美元商品提高關稅，或是中國反擊對美國六百億美元商品加徵關稅，都自六月一日起「短兵相接」；回應美國將華為及其六十八家子公司列入出口管制「實體清單」，中國日前則放話將公布一份損害中國企業利益的 「不可靠實體清單」，接著昨就發表第二份貿易戰白皮書。

昨日這份白皮書，表面上看來放盡狠話，除將責任全推給美國政府，還嗆說「如果美國要打，我們也準備好了」，但前面還是加了一句，「若美國要談，我們將敞開大門」。

比較前一份「關於中美經貿摩擦的事實與中方立場」白皮書，內容欲傳達的意義及目的幾乎一樣。例如批評美國實行單邊、保護主義；對中國做不實指責，以經濟恐嚇、極限施壓強加於中國；美國得寸進尺，中國必要時不得不打等。

穩固共黨政權 重於人民利益

較不一樣的是，這次白皮書批評美國「堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求」，這應該才是傷了強國人玻璃心的主因，也是習政權最深沉恐懼；因如果照辦，中共政權恐將因經濟體制開放，無法再以「中國社會主義特色」的市場經濟誆騙中國人民，因在習皇堅持裡，中國共產黨政權穩固遠大於中國人民的利益。

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