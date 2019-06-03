中「白皮書」酸 貿易戰未讓美再次偉大

2019-06-03

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國務院週日上午發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書指出，美中貿易談判嚴重受挫，責任完全在美國政府，美國放大壓力和升高緊張，無法迫使中國讓步，並批評美國得寸進尺，中國「必要時不得不打」，還狂酸貿易戰沒有給美國帶來所謂的「再次偉大」。

川普早先推文︰中國已為關稅付出代價

靠補貼、貶值硬撐

在中國發表白皮書之前，美國總統川普再度堅守關稅政策，他推文強調，中國已經為關稅付出代價，將靠對貨品補貼、貶值貨幣硬撐，且當地外企也開始出走，他嗆聲說：「當你成為外國紛紛掠奪、欺騙的『撲滿』多年，關稅這字誠然是個美麗的字眼！其他人必須公平並懷著敬意對待美國，我們不再是個像過去般的傻瓜了。」美方至昨晚尚無對中國白皮書的正式回應。

中國昨發表的白皮書全文約八千三百字，共包括三部分，分別是美國挑起對中國經貿摩擦損害兩國及全球利益；美國在中美經貿磋商中出爾反爾、不講誠信；中國始終堅持平等、互利、誠信的磋商立場。

白皮書酸說，貿易戰沒有給美國帶來所謂的「再次偉大」，反而提高美國企業生產成本，抬升美國國內物價，影響美國經濟成長及民生，並損害多邊貿易體制，嚴重干擾全球產業鏈和供應鏈。

中方強調 重大原則絕不退讓

白皮書還批評美國得寸進尺，採取霸凌主義態度和極限施壓手段，堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求；強調對於重大原則問題，中國絕不退讓。

白皮書指出，自去年二月美中啟動貿易談判以來已取得很大進展，期間歷經了幾次波折，每次波折都源於美國的違背共識、出爾反爾、不講誠信，還列舉美國三次出爾反爾的詳情。

白皮書也重申中國副總理、首席貿易談判代表劉鶴的談話，達成貿易協議的前提是，美國應取消所有額外的關稅，中國向美國購買產品應講求實際，協議文本應取得平衡。

中國商務部副部長、貿易談判中國首席副代表王受文表示：「中國樂意與美國合作找尋解決之道，但美國放大壓力和升高緊張，無法迫使中國讓步，在任何談判中，雙方都必須妥協。」

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