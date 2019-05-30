登山下海經警告 出意外不國賠

2019-05-30

國賠法修法 跨部會達共識

〔記者李欣芳、吳政峰／綜合報導〕喜愛冒險登山、攀岩、溯溪或垂釣等的民眾要注意了！現行「國家賠償法」規定，國家設管的公共設施若造成人民生命、身體或財產損害，國家應負損害賠償責任。由政務委員張景森、羅秉成邀集的跨部會議昨天達成共識，未來從事山域、水域等危險性活動，國家會提供適當警告標示，但對人身安全將不負損害賠償責任。

張景森表示，這次修法拿掉國賠的緊箍咒，解除管理機關山禁海禁的保守心態，可以大幅度開放山域和海域活動，把下世代鍛煉成為積極進取、敢冒險和能自我負責的公民，對台灣變成一個活力健康的國家十分關鍵。張景森並於會後在臉書發文：「再見了媽寶級國家！」

山禁海禁 可望大幅度開放

張景森說，跨部會議通過國賠法第六條修正草案，修法後具風險性的山域、水域野外活動，活動者須隨時注意自然的變化，強化知識、經驗和技能，組織好夥伴團隊，以應付可能潛在的風險。

據了解，外界質疑國家是否想用一塊告示牌來免除責任？法務部表示，此議題確實出現在討論中，但規定除設警告標示外，還要有「冒險行為」國家才免責，比如颱風天登山、未依步道而行遭落石擊中、在已禁止通行吊橋上跳繩、挑戰極限摔死等，都可能被認定是冒險。

法務部指出，這次主要是配合全面開放山、林、水、海政策衍生的配套措施，畢竟國家不可能包山包海保護人民安全，有必要在民眾從事相關活動時給予適當警告，並在違反時減少或免除國賠責任。

國家賠償法一九八○年公布施行，已近四十年未修，現今因應時代演進將大修，目前規劃八月完成行政院跨部會審查程序，再提報行政院院會通過。

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