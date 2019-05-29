韓粉要號召10萬人 王：連宋造勢 擠爆凱道才13萬

2019-05-29

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選競逐者眾，高雄市長韓國瑜週六將到凱道出席號稱有十萬人的造勢活動。同樣角逐初選的前立法院長、國民黨立委王金平昨天表示，「十萬人要搞得怎麼樣？」還提到連戰、宋楚瑜二○○四年落選那年也曾發動十三萬人上街，「讓大家參考」。

王金平在立法院辦公室接受媒體聯訪，被問到韓國瑜六月一日的凱道造勢活動。他說，選舉會在各方面努力，私下拜訪、公開造勢等什麼花樣都有，不必在乎他；對於韓營將十萬人視為初選勝利指標，王金平說，每個人有各自估票的看法，他「不講為宜」，免得被做文章。

不過，話鋒一轉，王金平突然問「十萬人要搞得怎麼樣？」他表示，二○○四年、「連宋配」落選那年的造勢活動，人潮從凱道蔓延到衡陽路、公園路、懷寧街、中正紀念堂、信義路、仁愛路，「擠滿滿，警方當時只估十三萬人，大家參考一下」。

談到郭台銘最近競選花招頗多，王金平先是大笑三聲，記者追問「這是能吸引網路選票的好招嗎？」王金平回應，任何努力都會有效果，又被問到「會跟著當網紅嗎？」他回：「沒有，我做自己。」

至於自己民調暫居落後，王金平表示，沒關係，那是他們的（民）調，我們有自己的（民）調。王並透露，六月廿三日會在雲林舉辦八千人造勢活動，另透過全國各地的「王金平之友會」擴散理念，爭取支持。

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