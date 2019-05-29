傅崐萁串聯挺韓？ 7女縣市長：挺黨提名人

2019-05-29

〔記者張菁雅、林國賢、王善嬿、張聰秋、花孟璟、林敬倫、張存薇／綜合報導〕韓粉六月一日將在台北凱道會師，外傳前花蓮縣長傅崐萁居間穿針引線，盼串聯國民黨七位女性縣市首長公開挺韓，七位女縣市長昨多否認與傅接觸，強調會支持黨內提名的總統候選人。

國民黨籍的七位女縣市長包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴。

對於傅崐萁是否曾穿針引線、盼串聯公開挺韓？張麗善昨回應，基於情感，雲林女兒應該支持雲林女婿（韓國瑜），但她身為縣長，要為縣民福祉著想，目前沒有單一支持對象，初選階段她須提供平台，讓縣民了解每位參選人對雲林的主張與未來規劃，所以每個參選人來雲林，她身為主人都以禮相待。

徐榛蔚昨被記者追問時，未回應此事。

盧秀燕說，沒有這件事，不是很了解，她是市長，最重要是推動市政，而假日期間每人有自己的選擇，但以她在國民黨內的情況，一定秉公處理。

黃敏惠表示，她沒有接到這個訊息，來者是客，任何參選人來嘉義市，她都以禮接待，黨內團結最重要。

王惠美昨否認和傅崐萁接觸。她說，傅沒來找她，她也沒有與傅見面，她尊重黨中央決定。

林姿妙說，未接獲傅崐萁來訪的訊息，她全力支持黨內出線的候選人。

饒慶鈴指出，未接獲傅崐萁有關總統選舉的相關訊息，未來支持「國民黨提名的那一位」。

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