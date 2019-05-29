韓懷疑被裝監聽器 陳其邁籲勿胡亂指涉

2019-05-29

〔記者王榮祥、簡惠茹、邱俊福／綜合報導〕高雄市政府吳姓前攝影官今年春節期間偷闖四維路市長辦公室被逮送辦，高雄市長韓國瑜懷疑吳嫌意圖裝監聽器。行政院副院長陳其邁昨表示，民眾厭惡政治口水，韓國瑜應該要有證據，勿胡亂指涉；韓國瑜則回應，希望陳其邁正視此事，甚至可主動交代偵辦。

韓盼陳主動交代偵辦

警方昨天再度強調，案發時，已對現場充分採證，若有發現任何竊聽器材，一定會依法偵辦，但當時就是未發現竊聽器材，才未以妨害秘密罪移送。

陳其邁昨在台北出席活動前受訪表示，關於高雄的任何市政推動、中央一定全力配合，但他不知韓市長所指涉是什麼？拚市政最重要，任何政治攻防，應有證據，胡亂臆測與指涉，民眾不會喜歡政治口水，盼韓好好推動市政。

韓國瑜則表示，一個人可以潛進他的辦公室五次，但辦公室沒有現金，到底想幹什麼？他希望陳其邁副院長正視這些疑點，甚至可以主動交代法務部嚴格偵辦。

韓國瑜也說，當初把市長室從四維行政中心搬到鳳山行政中心，竊案確實是因素之一，很多人警告他已被監控，包括安裝監聽器，被某些人監控，這種感覺很不舒服。

韓國瑜說，高雄市長是院轄市長，若因政黨輪替而被監控，這違反民主法治。他表示，從現在開始，市府會更嚴格注意市長、副市長、各局處長辦公室，要特別注意安全防範，極機密會議資料若流出，須負法律責任。

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