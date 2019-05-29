韓粉要號召10萬人 朱：正面看待 自己要多走基層

2019-05-29

〔記者王捷、洪瑞琴、吳俊鋒、劉婉君／台南報導〕投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫昨日到台南參訪，行程首站品嘗知名鹹粥，不過談政治比談鹹粥多，大部分時間在酸總統蔡英文，同時呼籲國民黨不要「黨內互打」。對於凱道將舉辦「挺韓」造勢活動，朱立倫說，以正面心態看待，他個人不會辦這樣的活動，而是希望多做實事、多走基層、多談政策。

對於鴻海董事長郭台銘經營網路的策略，朱立倫說他的作法是網路與走訪地方雙軌並行，與各地「朱隊友」見面，本週除了到台南，還要前進金門、高雄、屏東等地，不會只看網路聲量。

面對媒體詢問最近民調「郭上韓下」，他也有上升趨勢，朱回應，國民黨整體民調有沒有上來才是他最關心的，希望大家團結一致，選出最強人選。

朱立倫昨天由前立委高思博陪同拜會南市議長郭信良。郭說，他是全台第一個議長主動先拜會市長黃偉哲，黃上任四個月後才來議會一次，只跟他吃過一碗麵。朱肯定郭打破藍綠框架，扮演好全民議長角色。

台南市長黃偉哲回應，對於朱立倫而言，「相對被邊緣化且冷冰冰的台北政壇，台南市至少是個可以取暖的地方 」，歡迎國民黨其他的總統參選人多來台南走走，無論是郭台銘或是韓國瑜，「我相信他們可以感受台南的溫暖，也不會刻意來台南挑撥府會關係」。

立法院昨通過中選會主委李進勇的人事案，朱立倫昨天受訪時批評總統蔡英文「有夠亂來」，中選會變成助選會，如何讓大家對民主有信心。

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